Votuporanguense vence o Atlético-MT e garante a classificação à próxima fase da Copinha

Líder isolado, Cavinho chega a seis pontos no Grupo 1 e confirma vaga no mata-mata com uma rodada de antecedência.

O Votuporanguense venceu o Atlético-MT por 3 a 1, na tarde desta sexta-feira (7), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em jogo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, diante de 1.031 torcedores.

Marcos Vinícius, João Pedro e Alan marcaram os gols para a equipe da casa e construíram boa vantagem enquanto Guilherme descontou para os visitantes na reta final do jogo.

Com a vitória, o Cavinho mais líder do que nunca, vai a seis pontos no Grupo 1 e garante a classificação à segunda fase da Copinha com uma rodada de antecedência. O Atlético-MT fica com um ponto, na terceira colocação do grupo, e precisará vencer na última rodada para ter chances de avançar.

No fechamento da rodada, o Bahia enfrentou e venceu o Monte Azul por 4 a 1.

No encerramento da primeira fase, o Atlético-MT encara o Monte Azul na segunda-feira (10), às 11h, na Arena Plínio Marin. Às 13h15 é a vez do Votuporanguense enfrentar o Bahia, no mesmo local.

Fórmula de disputa

A Copinha segue com o mesmo modelo de competição dos últimos anos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos respectivos grupos com as duas melhores equipes avançando à segunda fase. A partir da segunda fase, os jogos serão disputados em mata-mata.

Disputada desde 1969 – com exceção de 2021 em virtude da pandemia –, a Copinha já teve 22 campeões diferentes em 51 edições. O Corinthians, com dez títulos, é o maior campeão. Times tradicionais como Palmeiras e Grêmio nunca foram conseguiram conquistar o torneio.