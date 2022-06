Votuporanguense vence o América pelo Paulistão sub-20 

A Pantera Alvinegra encerrou sua participação no torneio batendo os donos da casa por 1 a 0, com gol de Lucas Magalhães.

O Clube Atlético Votuporanguense, já eliminado no Campeonato Paulista sub-20, entrou em campo na tarde desta quarta-feira (29.jun) para sua derradeira aparição no torneio e venceu o América por 1 a 0, no Estádio Benedito Teixeira, popularmente conhecido por Teixeirão, em São José do Rio Preto/SP.

O CAV, comandado por Cauê Marangoni, balançou as redes dos donos da casa quando eram jogados quase 30 minutos do segundo tempo, com Lucas Magalhães. Atleta que veio do banco e foi alçado no início da segunda etapa, para o lugar de Paulo Vinicius.

Nos últimos minutos do duelo, o zagueiro Carlão, do CAV, foi expulso após o quarto árbitro Nelson Marques da Silva contar ao juiz que havia sido ofendido pelo atleta que estava no banco de reservas. O desentendimento foi registrado em súmula, com os seguintes dizeres: “Vai tomar no seu c*, olha a porra do jogo”.

Árbitro ainda explicou no relatório que mesmo após ser expulso, o atleta não queria tirar o colete para ser identificado e teria continuado a se dirigir a equipe de arbitragem: “vão a merd*, vocês são ruins, dão tudo pros caras seus bost*s.”

Com o jogo movimentado, o árbitro Caio Carvalho Pereira ainda determinou cinco minutos de acréscimos, mas o placar já estava definido.

Mirassol e Tanabi no topo do Grupo 1

Com o final da 10ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20, o Grupo 1 ficou definido com o Mirassol e Tanabi somando 21 pontos, respectivamente 1º e 2º colocado; em seguida o Grêmio Novorizontino fechou a zona de classificação, como o primeiro melhor 3º colocado.

Já o América com 15 pontos em 4º, CAV somando 12 em 5º e o Catanduva fechou a chave com 3 pontos conquistados.