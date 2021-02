Votuporanguense vence Monte Azul em jogo-treino

Com gols de Vinicius Diniz e Jean a Pantera Alvinegra virou e venceu o segundo compromisso de pré-temporada, equipes se enfrentaram em Monte Azul/SP.

O Votuporanguense venceu o Monte Azul por 2 a 1 em jogo-treino nesta quarta-feira (17), no Estádio Otacília Patrício Arroyo, em Monte Azul Paulista/SP. O Azulão abriu o placar com Mineiro, mas o meia Vinicius Diniz e o atacante Jean viraram o marcador em favor da Pantera Alvinegra.

Para o confronto dividido em três tempos de 30 minutos, o técnico Rogério Corrêa observou o desempenho dos jogadores sub-20 e considerados reservas: João Vitor, Abraão, Diogo, Mateus Buiate, Maicon, Diniz, Israel, João Pedro, Jair, Jean e Lucas Mineiro; contudo o Monte Azul aproveitou para abrir o placar.

Já nos dois últimos períodos, usando atletas considerados titulares da Pantera Alvinegra: Talles, Hugo, Guilherme Café, Eduardo Melo, Paulo Henrique, Thales, Índio, Ricardinho, Carlos André, João Marcos e Lorran; Rogério Corrêa assistiu o marcador ser virado com gols do meia Vinicius Diniz e do atacante vindo da base Jean.

Neste sábado (20), às 10h, o CAV realizará seu terceiro jogo-treino em 2021, diante do Mirassol, que disputa a Séria A1 do Paulista. Também fora de casa.

A Pantera segue a preparação para a estreia na Série A3, marcada para o dia 6 de março, no estádio Rio Pretão, contra o Rio Preto, às 11h. A partida marca a abertura da competição.