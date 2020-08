Votuporanguense vence, mas está rebaixado da Série A2

CAV ficou por um gol para não ser rebaixado.

O Votuporanguense e o Penapolense estão rebaixados à Série A3 do Campeonato Paulista. A confirmação veio na manhã deste domingo. A equipe de Votuporanga caiu apesar de ter vencido a Portuguesa Santista, em Santos, por 2 a 0. Já o time de Penápolis largou na frente, mas levou a virada do XV de Piracicaba, por 2 a 1, no Barão de Serra Negra.

O Penapolense não disputa a Terceira Divisão do Estado desde 2011, quando foi campeão. No total, foram 15 temporadas jogadas na Série A. O Votuporanguense esteve pela última vez em 2015, com o vice-campeonato. A equipe de Votuporanga só jogou o torneio em três oportunidades.

Quatro times entraram na rodada podendo acabar na rodada na zona de rebaixamento, mas a única mudança na tabela foi a do Votuporanguense, que saiu da lanterna para terminar na penúltima posição. Com gols de João Marcos e Ricardinho, a equipe venceu a Portuguesa Santista, mas não conseguiu ultrapassar o Red Bull Brasil nos critérios de desempates, gols pró: 15 a 14.

O Red Bull Brasil só escapou por causa da derrota do Penapolense frente ao XV de Piracicaba. A equipe de Jarinu perdeu para a Portuguesa por 1 a 0, com gol de Lucas Douglas, e ficou na 14ª colocação, com 13 pontos, assim como o Votuporanguense. O Penapolense ficou com 12. A equipe abriu o placar com um belo gol de Índio, mas sofreu a virada do XV de Piracicaba. Os gols do time alvinegro foram marcados por Erison e Caio Mancha, aquele, ex-Palmeiras.

Por fim, o Osasco Audax conseguiu confirmar a permanência mesmo com a derrota para o São Caetano por 2 a 1, gols de Lucas Costa e Alex Reinaldo – Marcondele diminuiu -, no estádio Anacleto Campanella. Ficou em 13º, com 15 pontos.