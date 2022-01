Votuporanguense vence Guarani nos pênaltis e está classificado para a terceira fase da Copa SP 

Bugre foi eliminado sem derrota na Copinha; equipe de Votuporanga vai pegar o Bahia na próxima etapa da competição.

Em um duelo eletrizante na Arena Plínio Marin, nesta quarta-feira (12), o Votuporanguense superou o Guarani nos pênaltis e carimbou o passaporte para a terceira fase do Campeonato Paulista de Futebol Jr. A partida disputada em Votuporanga/SP, teve empate em 2 a 2 no tempo normal e vitória por 5 a 3 dos donos da casa nas penalidades

Com a bola rolando, João Pedro e Matheus Reis fizeram para o Votuporanguense. Matheus Souza e Caio marcaram para o Bugre. Nos pênaltis, o time da casa converteu as cinco cobranças. Pelo Guarani, Gabriel Martins parou no goleiro Felipe Gustavo

Na terceira fase o Votuporanguense do técnico Rodrigo Cabral vai pegar o Bahia – que foi até Tanabi/SP e no Estádio Alberto Victolo venceu o Vila Nova por 2 a 0. Cavinho e Bahia já se enfrentaram na fase de grupos, mais precisamente na última segunda-feira, e o placar foi de 1 a 1.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi pouco movimentada. Os times tiveram dificuldades de criar chances de gol. Aos 32 minutos, numa jogada que parecia não levar perigo, já que a bola se aproximava da linha de fundo, o lateral-direito Carlos Miguel, do Votuporanguense, que fazia a proteção, acertou o braço no rosto de Matheus Albino, do Guarani. O árbitro Paulo Sergio dos Santos marcou pênalti e amarelou o lateral pela falta. Matheus Souza cobrou bem e levou o Bugre em vantagem para o intervalo.

Segundo tempo

Logo nos primeiros minutos, muita movimentação na partida. Aos 6, João Pedro cobrou falta e contou com desvio na barreira para empatar o jogo. Nem houve tempo para comemorar. Dois minutos depois, Caio recebeu livre na área e colocou o Guarani na frente de novo. Mas aos 39, Matheus Reis foi lançado em cobrança de lateral, girou e bateu de pé direito para empatar: 2 a 2. E a vaga foi decidida nos pênaltis.

Penalidades

O Votuporanguense converteu as cinco cobranças, com Jair, Talerson, Matheus Reis, Victor Moura e Abraão Lincoln. Pelo Guarani, Renanzinho, Wermeson e Biel marcaram. Mas Gabriel Martins parou no consciente goleiro Felipe Gustavo e o Votuporanguense venceu por 5 a 3.