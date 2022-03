Votuporanguense vence e cola no G-8 da Série A3 

Vitória da Pantera Alvinegra elimina de vez o fantasma do rebaixamento; próximo compromisso, o penúltimo da fase de classificação, é no próximo sábado, às 15h, em Olímpia/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense fez o dever de casa e venceu o Desportivo Brasil por 2 a 1, na tarde desta quarta-feira (16.mar), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em confronto válido pela 13ª e antepenúltima rodada da fase de classificação da Série A3 do Campeonato Paulista.

Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, Léo Santos aproveitou cruzamento rasteiro na segunda trave para tocar e abrir o placar para o Votuporanguense. Na etapa final, aos 36 minutos, o Desportivo Brasil empatou com Sávio, que aproveitou sobra dentro da área para bater no canto do goleiro. A resposta do CAV foi imediata: aos 38, Paulo Henrique aproveitou escanteio e desviou de cabeça contando com a colaboração da trave para garantir a vitória dos donos da Pantera Alvinegra.

A vitória deixou o CAV na nona colocação, com 16 pontos e agora de vez na briga pela classificação. Além disso, o time atingiu a pontuação necessária para não correr mais risco de rebaixamento. Por outro lado, o irritadiço Desportivo Brasil, com 11 pontos, segue na antepenúltima colocação e pode ver a vantagem para o Olímpia, primeiro time dentro da zona da degola, diminuir para apenas um ponto.

Para alimentar o sonho da classificação, o elenco do técnico Rodrigo Cabral visita o desesperado Olímpia no próximo sábado (19), às 15h, no Estádio Maria Tereza Breda, em Olímpia/SP.