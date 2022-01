Votuporanguense vence Costa Rica em jogo-treino 

CAV fechou a preparação para a Série A3 vencendo o campeão sul-mato-grossense, na Arena Plínio Marin, por 2 a 0, com gols de Erik Mendes e Henrique Santos.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) bateu o atual campeão Sul-Mato-grossense, Costa Rica, em um jogo-treino na manhã deste sábado (22.jan), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O amistoso terminou em 2 a 0 para a Pantera Alvinegra do técnico Thiago Oliveira, com gols de Erik Mendes – ainda no primeiro tempo e Henrique Santos, aos dez minutos do segundo tempo do duelo preparatório.

De acordo com a assessoria do clube, esse foi o último teste do CAV antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3, marcada para o próximo dia 30, às 18h, contra o Bandeirante, em Birigui/SP.

Para o jogo-treino, o esquadrão alvinegro veio a campo com: Talles, Bruno Moura, Almeida, Miguel, Anderson, Jair, Vinicius Diniz, Henrique, Murilo, Erick Salles e Erik Mendes. No entanto, Thiago Oliveira não confirmou se essa será a escalação inicial para a estreia diante do Bandeirante.

Já os visitantes, comandados por Ito Roque, iniciaram o duelo com: Dida, Jean, Diego Bispo, Rafael Cardoso, Bulhões, lan, Maykon Aquino, Pedro Vitor, Jorginho, Nestor e Jhonatan.

Jogo-treino

Com cara de jogo valendo, a partida começou bastante disputada, já que as equipes possuem estilos muito parecidos. A Pantera Alvinegra começou desajustada, porém, encaixou e conseguiu demonstrar competitividade e alto poder fogo. Valendo-se da posse de bola, o CAV sairia logo à frente do placar, quando Erik Mendes aproveitou uma fina assistência de Murilo, pela esquerda, se infiltrando na área, embalando o presente, que o atacante cumprindo sua função nem quis conversar com o arqueiro do Costa Rica.

O duelo manteve o nível, e no segundo tempo, quando eram jogados 10 minutos, em jogada trabalhada pela direita, a bola sobrou para o atacante Henrique Santos que também deu chances para o goleiro Dida, fechando o placar diante do Costa Rica.