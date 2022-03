Votuporanguense vai chefiar a inteligência da Polícia Federal 

Delegado da PF, ele é filho de Jair Moretti, secretário de Governo de São José do Rio Preto/SP e integrante do núcleo duro do prefeito Edinho Araújo (MDB).

O novo diretor da Polícia Federal, Márcio Nunes, deve fazer alterações na cúpula da PF nos próximos dias. E tem votuporanguense prestes a subir de posto. O atual diretor de tecnologia da corporação, Alessandro Moretti vai assumir a Diretoria de Inteligência (DIP) da Polícia Federal.

Delegado da PF, ele é filho de Jair Moretti, secretário de Governo de São José do Rio Preto/SP e integrante do núcleo duro do prefeito Edinho Araújo (MDB). Alessandro nasceu em Votuporanga/SP, mas cresceu em Rio Preto.

Ele está em Brasília/DF há 12 anos, onde passou por cargos como o de secretário de segurança do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e também por postos de destaque da Polícia Federal.

*Informações/Diário da Região/Maria Elena Covre/Vinícius Marques