Votuporanguense torce por encerramento da Série A2

Presidente Marcello Stringari cita inviabilidade financeira, pleiteia competição sem rebaixados, mas garante que CAV entrará em campo caso Série A2 seja retomada.

Sem funcionários e com apenas cinco jogadores com contrato vigente, o Votuporanguense completa um mês de atividades completamente paralisadas. Os quase três meses sem futebol fizeram com que a situação financeira deixasse de ser confortável.

Em entrevista a um canal de televisão da região, o presidente Marcello Stringari admitiu que o Votuporanguense não tem, atualmente, condições de encerrar a participação na Série A2 do Campeonato Paulista em caso de retorno.

– Os times do interior passam dificuldade. O Votuporanguense conta com apenas cinco atletas profissionais, se tivermos o retorno nós vamos ter que conversar com os jogadores que ficaram até o início da pandemia para que voltem terminar a competição – disse o dirigente.

Apesar do acordo entre clubes e a Federação Paulista de Futebol de terminar dentro de campo a Série A2, o presidente do Votuporanguense não esconde que o desejo é que a competição não retorne e que não haja rebaixamento. Apesar disso, garante que o clube entrará em campo caso a competição seja retomada.

– Nós torcemos para que não volte, a dificuldade financeira é muito grande. Mas temos contratos assinados e se tiver que terminar o campeonato, vamos terminar. Mas somos contra a volta. A gente irá pleitear o não rebaixamento e o fair play financeiro, nós temos as contas em dia e muitos times ainda buscam pagar o mês de fevereiro, por exemplo – disse Stringari.

Votuporanguense tem apenas cinco jogadores com contrato — Foto: Rafael Nascimento / CAV

O Votuporanguense é o lanterna da Série A2 do Campeonato Paulista. Com nove pontos em dez rodadas, o time briga contra o rebaixamento nas últimas três rodadas da competição, que não tem previsão de retorno.

Além do futebol profissional, o Votuporanguense confirmou o encerramento das atividades das categorias de base e a devolução de um centro de treinamento que alugava para os treinos e alojamento dos jogadores.