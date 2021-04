Votuporanguense tenta segunda vitória na A3 contra o Comercial

Duelo ocorre nesta terça-feira (27), às 20h, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP.

Votuporanguense e Comercial entram em campo nesta terça-feira (27), às 20h, em partida que marca à retomada da Série A3 do Campeonato Paulista. As equipes, se enfrentam no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol/SP, já que a Arena Plínio Marin, casa da Pantera Alvinegra, não possuí iluminação artificial.

Na última sexta-feira (23), a Federação Paulista de Futebol confirmou a retomada da competição que vai seguir os mesmos protocolos utilizados nas divisões acima, com protocolos de prevenção ao coronavírus reforçados e jogos a partir das 20h.

Com a medida, os clubes que não puderem jogar em seus estádios por conta do horário terão que jogar em locais que possam receber partidas no período noturno [caso do CAV].

Segundo a entidade, a decisão foi tomada após um acordo com o Governo do Estado de São Paulo e o Centro de Contingência. A Série A3 estava paralisada desde 15 de março, quando o estado de São Paulo entrou na fase emergencial do plano de combate à pandemia de coronavírus.

Na manhã de hoje (26), a assessoria do Clube Atlético Votuporanguense informou que os resultados dos exames de COVID-19 no elenco da Pantera Alvinegra deram todos negativos.

Veja a sequência de jogos divulgada pela FPF:

Terça-feira, 27 de abril – jogos da 4ª rodada

20h:

Capivariano x Barretos – Piracicaba

Desportivo Brasil x Marília – Osasco

Primavera x Linense – Santa Bárbara D’Oeste

Votuporanguense x Comercial – Mirassol

22h

Batatais x Nacional – Batatais

Rio Preto x Bandeirante – São José do Rio Preto

Penapolense x Olímpia – Penápolis

Noroeste x São José – Bauru

Quinta-feira, 29 de abril – jogos da 5ª rodada

20h

Nacional x Votuporanguense – Osasco

Bandeirante x Desportivo Brasil – Marília

Barretos x Rio Preto – Barretos

Linense x Capivariano – Lins

22h

Olímpia x Marília – Olímpia

Comercial x Penapolense – Ribeirão Preto

Noroeste x Primavera – Bauru

São José x Batatais – São José dos Campos

Sábado, 1º de maio – jogos da 6ª rodada

20h

Capivariano x Noroeste – Piracicaba

Desportivo Brasil x São José – Osasco

Primavera x Olímpia – Campinas (Moisés Lucarelli)

Votuporanguense x Bandeirante – Mirassol

22h