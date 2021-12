Votuporanguense tem suspeita de Ômicron descartada e recupera em casa 

Exame de sequenciamento genômico foi descartado pelo Instituto Adolfo Lutz. Paciente de 51 anos com histórico de viagem recente ao exterior havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e está bem.

O paciente de Votuporanga/SP, de 51 anos, que testou positivo para Covid-19 e chegou ser tratado como caso suspeito para a variante Ômicron teve amostra descartada pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório referência em sequenciamento genômico, segundo informações da Secretaria Municipal da Saúde.

De acordo com a Prefeitura de Votuporanga, na semana passada, a Secretaria Municipal da Saúde foi notificada, quanto a um paciente do sexo masculino, “que estava internado em ala hospitalar. Devido a histórico de viagem ao exterior, a Secretaria Municipal da Saúde solicitou a realização de sequenciamento genético da amostra do exame deste paciente ao Instituto Adolfo Lutz. No entanto, o laboratório não realizou tal procedimento, porque a amostra não atendeu aos critérios mínimos estabelecidos de carga viral para realização do sequenciamento”.

Ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, o paciente foi imunizado com as duas doses da vacina contra a Covid-19 e está bem, já teve alta e segue sua recuperação em casa.

Variante Ômicron

Descoberta na África do Sul e classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação (VOC), a Ômicron chegou ao Brasil. A nova cepa foi identificada em São Paulo. O que se sabe até agora é que os sintomas da Ômicron são diferentes dos da Delta, a responsável pela maioria dos casos recentes de covid-19 no mundo.

A impressa internacional, a médica Angelique Coetzee, que atendeu a vários pacientes com a nova variante antes de ela ser descoberta, explicou que percebeu uma mudança nos sintomas apresentados pelos doentes. Segundo ela, que também é presidente da Associação Médica da África do Sul, os sintomas da Ômicron relatados pelos pacientes foram: cansaço, dores musculares, “coceira na garganta” ou “garganta arranhando”; febre baixa (em poucos casos) e tosse seca (poucos casos).

De acordo com a médica, os sintomas da Ômicron são mais parecidos com a variante beta. O cansaço foi o principal motivo que levou as pessoas a procurarem pela a ajuda da médica. Os sintomas mais comuns da Delta eram pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar.