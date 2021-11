Votuporanguense suspeito de matar artista de circo se entrega à polícia

Crime foi registrado na madrugada do último sábado (6), em Catanduva/SP. André Luís Coutinho, de 18 anos, é o principal suspeito de assassinar com golpes de objeto perfurante a companheira Kauane de Moraes, de 32 anos; eles trabalhavam juntos no Circo Encantado.

O jovem André Luís Coutinho, de 18 anos, suspeito de matar com golpes de objeto perfurante a companheira Kauane de Moraes, de 32 anos, foi preso em flagrante após se entregar à polícia. Os dois trabalhavam como artistas no Circo Encantado.

O crime foi registrado na madrugada do último sábado (6), em Catanduva/SP. A vítima foi encontrada com ferimentos no pescoço dentro de um trailer.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou nesta quarta-feira (10) que André se entregou à polícia na rua Peruíbe logo após o crime. Em seguida, foi encaminhado para a Delegacia Seccional de Catanduva.

O suspeito passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça.

Nas redes sociais, o Circo Encantado publicou uma nota lamentando a morte de Kauane e uma foto para homenageá-la.

“O céu hoje está em festa, ganhou uma estrela, uma grande artista! A ficha ainda não caiu! A saudade fica, o coração aperta, mas sabemos que você está feliz, em um lugar lindo, levando sua alegria, seu talento, sua energia!”, diz um trecho da legenda da foto.