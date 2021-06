Votuporanguense renova com o lateral-direito Léo Cunha

Jogador de 25 anos chegou para reforçar a Pantera Alvinegra na disputa da Série A3 do Paulista, porém estendeu seu vínculo até o final da Copa Paulista.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou a renovação de mais um nome para a temporada 2021, dessa vez, o contrato do lateral-direito Léo Cunha. O atleta segue na Pantera Alvinegra, ao menos, até o final da Copa Paulista.

“Estou feliz e motivado por estar renovando o meu contrato com o Votuporanguense. Vamos trabalhar firme e lutar para conquistar os nossos objetivos na Copa Paulista. Sabemos da dificuldade que iremos encontrar, porém com trabalho e dedicação de todos tenho certeza que iremos fazer uma ótima competição”, disse o jogador.

Léo Cunha tem 25 anos e estava no Vasalund da Suécia, ele chegou ao CAV para o Campeonato Paulista da Série A3. Com boas atuações, Léo foi titular em quase todas as partidas e chegou a ser sondado por outras equipes, mas preferiu permanecer no Votuporanguense.

Além de Léo Cunha, o CAV já anunciou a permanência do lateral-esquerdo Félix Jorge, do técnico Rogério Corrêa, do goleiro Talles Lima, do zagueiro Paulo Henrique e do meio-campista Ricardinho.