Votuporanguense quer manter treinamentos, mas seguirá integralmente as determinações da FPF

Neste sábado (13), a Pantera Alvinegra enfrenta o São José, às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, pela terceira rodada do Campeonato Paulista de Futebol.

Presidente do Votuporanguense, Edilberto Fiorentino – Caskinha, veio à público nesta sexta-feira (12) após decisão do governo de São Paulo de paralisar o Campeonato Paulista de Futebol a partir de segunda-feira (15). Medida deve perdurar por duas semanas, até o 30 de março.

A decisão do governador João Doria (PSDB) contraria a Federação Paulista de Futebol (FPF), que havia se manifestado favorável à continuação do campeonato.

Na sala de imprensa da Arena Plínio Marin, Caskinha explicou: “Vai ficar como a Federação e as autoridades determinarem. Se determinar que é para ir embora, todos vão embora se permitirem continuar os treinamentos, que é a nossa intenção, nós vamos continuar treinando. Nós vamos sempre cumprir os que as autoridades determinarem”.

Durante coletiva de imprensa na quinta-feira (11), no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Doria comentou: “Para este fim de semana, as partidas programadas estão preservadas. Seguiremos em bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Bastos da Federação Paulista é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem suas considerações em um comitê que o assessora. Continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol”.

Enquanto isso, neste sábado (13), às 19h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, a Pantera Alvinegra enfrentará o São José, pela terceira rodada do torneio.