Votuporanguense perde para o Novorizontino pelo Paulistão Sub-20 

Na terceira rodada, na Arena Plínio Marin, Cavinho enfrenta o Mirassol na próxima quarta-feira.

O Votuporanguense entrou em campo e acabou superado na manhã desta quarta-feira (11.mai) diante do Grêmio Novorizontino pela segunda rodada do Campeonato Paulista Sub-20. Em duelo no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, mais conhecido como Jorjão, Lucas Café e David Benjamin balançaram as redes do CAV, sacramentaram a vitória dos donos da casa.

Resultado decretou também o fim da invencibilidade da Pantera Alvinegra no torneio, já que havia estreado com vitória sobre o Catanduva por 2 a 0.

O Cavinho volta para casa e terá uma semana cheia para sob comando do auxiliar técnico Cauê Marangoni acertar os detalhes do terceiro compromisso na competição, quando na próxima quarta-feira (18), receberá o Mirassol, às 15h.