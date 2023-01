Votuporanguense perde para o Mirassol em jogo-treino 

Compromisso preparatório disputado no CT do Mirassol, na última sexta-feira (30), terminou em 3 a 1 para os donos da casa.

O Clube Atlético Votuporanguense perdeu o jogo-treino contra o Mirassol, na última sexta-feira (30.dez), em atividade realizada no Centro de Treinamento, em Mirassol/SP. Os anfitriões que se preparam para estrear no Paulistão, no próximo dia 14, contra o Santos, na Vila Belmiro, venceu os comandados do técnico Rodrigo Cabral por 3 a 1.

O amistoso foi dividido em quatro tempos de 30 minutos. Nos dois tempos iniciais, a comissão técnica do CAV escalou o que, no momento, é considerado como a equipe principal. Ao final dos dois tempos iniciais o placar ficou em 2 a 1 para o Mirassol, já nos outros tempos entraram o restante do elenco com os jogadores que estão em testes. O gol do Votuporanguense foi anotado por Danilo.

Com quase 20 dias de preparação, o CAV deve anunciar novos reforços nos próximos dias, já que acelera a preparação visando a disputa da Série A3 do Paulistão, com estreia marcada para o próximo dia 21 de janeiro, às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

Ainda na agenda de preparação o Votuporanguense recebe no sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin.