Votuporanguense perde para o Catanduva no Paulistão sub-20 

Na lanterna, Cavinho chega a sua quinta derrota consecutiva no torneio; próximo compromisso é na Arena Plínio Marin, no domingo (12), contra o Grêmio Novorizontino.

O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo nesta quarta-feira (8.jun) e foi derrotado por 3 a 1 pelo Catanduva no Estádio Silvio Salles, em Catanduva/SP. Duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista sub-20.

Com a bola rolando, aos 30 minutos, em cobrança de pênalti, os donos da casa aproveitaram o atacante boliviano, Alejandro Cervantes, para inaugurar o placar.

Após o intervalo, o Catanduva se valeu do centroavante Kaique para balançar as redes do goleiro Diego outras duas vezes, antes do lateral-direito Carlos Miguel descontar para o CAV. Duelo que teve nove cartões amarelos distribuídos, sendo sete para o Catanduva e dois para atletas do Votuporanguense; registrou ainda duas expulsões no segundo tempo, uma para cada lado, ironicamente, os dois camisa 5.

Primeiro foi a vez de Railson Martins ir mais cedo para os vestiários à mando do juiz Caio Carvalho Pereira, em seguida, Victor Moura também deixou o campo pelo esquadrão da Pantera Alvinegra.

Com o resultado, Cavinho chegou a sua quinta derrota consecutiva no torneio, e agora, na lanterna do Grupo 1, exatamente, trocando de lugar com o Catanduva.

O próximo compromisso do CAV será em casa, na Arena Plínio Marin, no próximo domingo (12), às 15h, contra o Grêmio Novorizontino.