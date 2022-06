Votuporanguense perde para o América no Paulistão Sub-20 

Cavinho soma sua quarta derrota consecutiva; próximo compromisso será fora de casa, na próxima quarta (8), contra o Catanduva.

O Clube Atlético Votuporanguense foi superado pelo América-SP por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (1º.jun), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Duelo foi válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista sub-20.

Em jogo bastante movimentado, o elenco comando por Cauê Marangoni teve sua defesa vazada uma vez no primeiro tempo e duas na segunda etapa, sacramentando assim o placar do jogo e a quarta derrota consecutiva do CAV na competição.

O Votuporanguense terá uma semana para acertar os detalhes visando buscar a reabilitação no torneio, já que na próxima quarta-feira (8.jun), às 15h, visitará o Catanduva, no Estádio Silvio Salles, em Catanduva/SP.