Votuporanguense perde de virada para o Mirassol no Paulistão Sub-20 

Na próxima quarta-feira, o CAV buscará reabilitação contra o Tanabi, no Estádio Alberto Victolo.

O Clube Atlético Votuporanguense que vinha de derrota e buscava reabilitação no Campeonato Paulista Sub-20, até que saiu na frente contra o Mirassol em jogo na tarde desta quarta-feira (18.mai), na Arena Plínio Marin, porém, tomou o empate e a virada, perdendo por 2 a 1.

No duelo válida pela terceira rodada, de clubes em situação parecidas, ambas com 3 pontos, os gols só saíram no segundo tempo. O centroavante Caique Brito aproveitou uma cobrança de falta para abrir o marcador para o CAV, Arthur descontou para os visitantes e em seguida Wesley bateu uma falta com categoria para sacramentar o placar final.

Com o resultado, o Votuporanguense segue com 3 pontos. O elenco do técnico Cauê Marangoni terá pelo caminho, na quarta rodada, o Tanabi no Estádio Alberto Victolo, na próxima quarta-feira (25), às 15h.