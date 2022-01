Votuporanguense pega o Atlético-MT após estreia de gala na Copinha 

Líder do Grupo 1, Cavinho entra em campo na Arena Plínio Marin às 13h desta sexta-feira (7) buscando encaminhar classificação.

Após a sonora vitória por 6 a 1 diante do Monte Azul na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na última terça-feira, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, o Votuporanguense do técnico Rodrigo Cabral se reapresentou nesta quinta-feira (6) no gramado do Assary Clube de Campo para acertar detalhes ‘táticos’ e ‘ajustes individuais’, segundo o comandante.

Líder do Grupo 1 e jogando em casa, o Cavinho terá nesta sexta-feira (7) o desafio de encaminhar a classificação às 13h, diante do Atlético-MT, clube que ficou no empate por 2 a 2 com o Bahia na abertura do torneio.

Para o duelo, Rodrigo Cabral que deve ter força máxima do elenco à disposição, explica que detalhes precisam ser constantemente ajustados: “Existem erros internos e setoriais, erros que em padrões normais, táticos e alguns ajustes individuais, que são normais em uma equipe, quando ela se propõe a fazer o jogo. Então o ponto positivo foi a vitória, conseguimos finalizar no adversário, que era o nosso objetivo. Os erros iremos corrigir no dia a dia. Tem pouco tempo, vamos ajustar, nos preparar e na sequência tem o jogo, mas nada que seja fora daquilo que já fazemos”, concluiu.

Na artilharia do Votuporanguense na Copinha, Matheus Reis lidera a contagem com três gols marcados, seguido por Marcos Vinícius que deixou dois e João Pedro que também balançou a rede na estreia.

Público liberado: veja protocolos Para ter acesso ao estádio, o torcedor deverá apresentar o comprovante de vacinação das duas doses ou dose única. Caso tenha somente a primeira dose da vacina, o torcedor deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. Para os torcedores não elegíveis no sistema de vacinação, o mesmo deverá apresentar o resultado negativo do teste PCR realizado até 48 horas antes do jogo ou resultado negativo de teste antígeno com até 24 horas de antecedência. A utilização de máscara será exigida em tempo integral dentro dos estádios.

Fórmula de disputa

A Copinha segue com o mesmo modelo de competição dos últimos anos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos respectivos grupos com as duas melhores equipes avançando à segunda fase. A partir da segunda fase, os jogos serão disputados em mata-mata.

Disputada desde 1969 – com exceção de 2021 em virtude da pandemia –, a Copinha já teve 22 campeões diferentes em 51 edições. O Corinthians, com dez títulos, é o maior campeão. Times tradicionais como Palmeiras e Grêmio nunca foram conseguiram conquistar o torneio.