Votuporanguense pega a Portuguesa nas quartas de final da Copa Paulista

CAV desafiará à atual campeã Lusa. Oito equipes seguem na busca pelo título e vaga para a disputa da Série D ou da Copa do Brasil de 2022.

A última rodada da fase de grupos da Copa Paulista nesta terça-feira (19) definiu os confrontos das quartas de final da competição. São oito as equipes que seguem vivas na disputa pelo título, entre elas a atual campeã Portuguesa.

As quartas de final acontecerão em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha contando com a vantagem de mandar o segundo confronto em casa. Em caso de empate na soma dos resultados, os classificados à semifinal serão decididos nos pênaltis.

Veja abaixo os confrontos das quartas de final da Copa Paulista:

XV de Piracicaba x São Caetano

São Bernardo x EC São Bernardo

Botafogo-SP x Noroeste

Portuguesa x Votuporanguense

Embora tenha sido a equipe com a maior pontuação na primeira fase, a Portuguesa não terminou com a melhor campanha. Isso porque o primeiro critério na definição do posicionamento das equipes é o aproveitamento, uma vez que o Grupo 4 da competição – do qual a Lusa fez parte – contou com cinco times, um a mais que todas as demais chaves.

Com isso, o XV de Piracicaba terminou como líder geral e enfrentará o São Caetano, que teve a pior campanha entre os classificados, nas quartas.

Os jogos de ida devem acontecer na sexta-feira (22) e os duelos da volta na terça-feira (26). A tabela será divulgada em breve pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A Copa Paulista dá ao campeão o direito de escolher entre a disputa da Série D ou da Copa do Brasil de 2022. O vice fica com a vaga restante.