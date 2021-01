Votuporanguense Pedro Marcolino participa do BJJBET, evento que promete sacudir o cenário do Jiu-Jitsu

Na primeira etapa 620.676 votos foram computados; agora, Pedro conta com a colaboração dos votuporanguenses para vencer o desafio. O resultado será divulgado na próxima quinta-feira (28).

O BJJBET segue “apostando alto” no mercado do Jiu-Jitsu. De olho nisso, a organização do evento agora investe nas faixas coloridas, com a realização de dois GPs – ambos com quimono -, um masculino e outro feminino, no dia 28 de fevereiro, em São Paulo. Os vencedores, vale citar, irão receber patrocínio de um ano, no valor de R$ 2 mil por mês, além de uma vaga no próximo BJJBET, programado para março.

Os 6 “GPs Selection” foram formados por oito atletas cada, da faixa-azul até a marrom, entre 17 e 24 anos. As vagas acabaram definidas através de uma votação feita no Instagram da organização e o resultado oficial divulgado no domingo (24), em uma live, onde o organizador explicou que 620.676 votos foram computados.

Entre os atletas, está o votuporanguense Pedro Marcolino Sales Filho, praticante de Jiu-Jitsu desde seus 10 anos; e que aos 16, de tanto brilhar nos tatames em torneios e competições pelo Estado foi convidado para ser treinado por Rodrigo Cavaca, na matriz da equipe TR TEAM/ZENITH, localizada em Santos, no litoral paulista.

Para essa nova seleção, Pedro conta com a colaboração dos votuporanguenses que por meio do site oficial: www.bjjbet.com podem colocá-lo entre os vencedores. Dos 48 atletas da primeira fase, apenas 16 continuarão; sendo 8 mulheres e 8 homens. O resultado será divulgado na próxima quinta-feira (28).