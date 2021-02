Votuporanguense: “O entrosamento é o melhor possível”, diz Rogério Corrêa

Pantera Alvinegra fará dois jogos-treinos fora de casa, no sábado (13) contra o Novorizontino e na próxima quarta-feira (17) diante do Monte Azul.

O treinador do Votuporanguense, Rogério Corrêa, explicou em entrevista na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, nesta terça-feira (9), que os treinamentos vêm sendo bem aproveitados pelo elenco da Pantera Alvinegra e garantiu que o entrosamento do grupo é o melhor possível.

“O entrosamento é o melhor possível. Sou um cara que procura ter um ambiente positivo dentro de campo, fazer com que os jogadores entendam o que a gente quer dentro de campo, e claro, entender os atletas também. Fico feliz com tudo o que está acontecendo até agora”, comentou Corrêa.

O técnico avaliou a preparação do CAV para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista: “A avaliação é positiva, os atletas tem entendido bem nosso pensamento no dia a dia de trabalho. A cada dia está melhorando mais e a gente fica feliz com isso. Esperamos chegar o dia da estreia para ver dentro de campo o resultado de nossa preparação e trabalho no dia a dia”.

Ainda nesta segunda-feira, dois jogos-treinos foram anunciados pelo clube, sendo contra o Novorizontino no próximo sábado (13) e o Monte Azul na quarta-feira (17). Ambos as partidas serão foram de casa.

Sobre os amistosos que serão disputados nessa fase preparatória, o comandante sinalizou: “É muito importante, porque eleva o nível, jogar contra equipes de ponta. Isso eleva o nível do amistoso e os atletas vão entrar com um nível competitivo lá em cima, para eles entenderem que em competição tem que ser igual e, isso vai ser importante para o crescimento dos jogadores no dia a dia”.

O Votuporanguense tem mais quatro semanas de preparação antes do primeiro jogo na Série A3, diante do Rio Preto, fora de casa, em partida marcada para 7 de março.

Confira o elenco atual da Pantera Alvinegra: