Votuporanguense morre após ser atropelado na Rodovia Euclides da Cunha 

Luan da Silva Neiva, de 23 anos, foi atingido ao tentar atravessar uma mureta que fica às margens da via, no perímetro urbano de Fernandópolis; ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu. Caso é investigado.

Um votuporanguense de 23 anos morreu na noite desta quarta-feira (27.mar) em decorrência de um acidente na Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no perímetro urbano de Fernandópolis/SP.

De acordo com o apurado, o atropelamento ocorreu por volta das 20h30, quando Luan da Silva Neiva, teria tentando atravessar uma mureta que fica às margens da rodovia e acabou atingido por um Fiat/Fiorino.

Em seguida, gravemente ferido ele foi socorrido às pressas por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e posteriormente encaminhado ao pronto-socorro da Santa Casa de Fernandópolis, mas não resistiu e veio a óbito por volta das 22h43.

Ainda segundo apurado, o motorista envolvido no acidente permaneceu no local e colaborou com as autoridades. A Polícia Científica foi acionada para a realização da perícia.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

O jovem Luan morava no bairro Vila América e deixou os pais: Márcia da Silva Costa e Luiz Antônio de Carvalho Neiva, além dos irmãos: Renan, Danitiele, Ítalo Júnior e Enzo Gabriel; demais familiares e vasto círculo de amizade.

Seu sepultamento ocorre às 16h, nesta quinta-feira (28), no Jardim das Flores Cemitério & Crematório.