Votuporanguense mandará jogos à noite na Arena Plínio Marin 

A Pantera Alvinegra atuará sempre às quartas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h. Estreia no Paulistão A3 de 2024 ocorre no dia 24 de janeiro, contra o Grêmio Prudente.

O Clube Atlético Votuporanguense divulgou na tarde da última quinta-feira (21.dez) a tabela atualizada dos seus jogos no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. A Pantera Alvinegra atuará às quartas-feiras, às 19h30, e aos sábados, às 18h. Mudança no horário das partidas só foi possível, graças a iluminação da Arena Plínio Marin, finalizada recentemente e que será inaugurada no próximo dia 13 de janeiro, a partir das 20h, com duelo amistoso entre CAV e Mirassol.

Votuporanguense e Mirassol se enfrentaram somente duas vezes em um jogo oficial em 2019, pela Copa Paulista. Na ocasião, os dois duelos terminaram empatados sem gols.

Voltando aos duelos do Paulistão, o Votuporanguense comandado pelo técnico Rogério Corrêa, que acelera na preparação, estreia em casa, na quarta-feira, 24 de janeiro, contra o Grêmio Prudente. Vale ressaltar que as datas e horários podem ser alterados pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Jogos do CAV no Paulistão A3

CAV x Grêmio Prudente – 24 de janeiro (quarta-feira)

União Suzano x CAV – 27 de janeiro (sábado)

CAV x Sertãozinho – 31 de janeiro (quarta-feira)

Matonense x CAV – 3 de fevereiro (sábado)

CAV x EC São Bernardo – 7 de fevereiro (quarta-feira)

Rio Preto x CAV – 10 de fevereiro (sábado)

CAV x SE Itapirense – 17 de fevereiro (sábado)

São Caetano x CAV – 21 de fevereiro (quarta-feira)

CAV x Red Bull Bragantino II -24 de fevereiro (sábado)

União São João x Votuporanguense – 28 de fevereiro (quarta-feira)

Bandeirante x CAV – 2 de março (sábado)

CAV x Catanduva – 9 de março (sábado)

Desportivo Brasil x CAV – 13 de março (quarta-feira)

CAV x Lemense – 16 de março (sábado)

Marília x CAV – 23 de março (sábado)

Ao todo, 16 equipes entram em campo em 15 rodadas entre 24 de janeiro e 23 de março. A partir das quartas de final, entre 31 de março e 7 de abril, os confrontos serão no sistema “mata-mata”, com jogos de ida e volta, o mesmo adotado em 2021. A final está prevista para os dias 24 e 28 de abril.

Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à Série A2 de São Paulo. Os dois últimos caem para a recém-criada Série A4. A competição terá 100% dos jogos transmitidos ao vivo pelo canal da FPF no Youtube.