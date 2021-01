Votuporanguense intensifica treinos e apresenta mais três jogadores  

Volante Índio e o atacante Carlos André desembarcam no CAV, além do retorno do zagueiro Vinicius. 12 atletas da base foram incorporados ao elenco principal.

O Clube Atlético Votuporanguense apresentou mais três jogadores que já treinam sob comando do técnico Rogerio Corrêa para a disputa do Campeonato Paulista Série A3.

Ainda na terça-feira (19), o clube anunciou oficialmente o volante Índio, de 24 anos, que tem passagens pelo Penapolense, Vasco da Gama, José Bonifácio, Democrata-MG e Tupynambás-MG. Além do retorno do zagueiro Vinicius, que vestiu a camisa do CAV em 2014 e que agora está de volta a Pantera Alvinegra. Vinicius tem passagens pelo Athlético Paranaense, Barretos, Monte Azul, Guaratinguetá, Lecce (Itália), Olímpia, Audax Rio, Votuporanguense, União Barbarense, Boa Esporte, Osasco Audax, Portuguesa, Pelotas, Noroeste, Inter de Limeira e Sertãozinho.

Já na manhã de quarta-feira (20), o Votuporanguense oficializou a chegada do atacante Carlos André, de 33 anos, campeão da Copa Paulista 2020. O atacante estava na Portuguesa e tem passagens pelo Guarany de Sobral, Macaé, Real Noroeste, Gama, Crac, Botafogo-SP, Sertãozinho, Americano, Caxias, Concórdia, Linense e Marília.

Votuporanguense já havia anunciado o experiente Ricardinho e o zagueiro Paulo Henrique, além da incorporação de jovens da base ao elenco principal, sendo eles:

Goleiros: José Eduardo e Felipe;

Zagueiros: Diogo Gomes e Mateus Buiate ;

Lateral-Esquerdo: Abraão Lincoln;

Lateral-Direito: Maicon Carvalho;

Volantes: Jair e Elber ;

Atacantes: Jean Bonora , Thales Tim, João Pedro e Israel

De acordo com o clube, 80% do elenco já está fechado e o restante deve ser apresentado nos próximos dias. O Votuporanguense estreia na competição, a princípio, no dia 7 de março, diante do Rio Preto, fora de casa. A FPF (Federação Paulista de Futebol) ainda precisa definir o horário para a partida.