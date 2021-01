Votuporanguense inicia montagem do elenco para disputar Paulistão A3

Técnico Rogério Corrêa terá a missão de levar o clube de Votuporanga/SP de volta à Série A2.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) já definiu os nomes do treinador Rogério Corrêa e, de Diego Cope para a diretoria de futebol para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista nesta temporada. O desafio agora é a montagem do elenco, que de acordo com o presidente da Pantera Alvinegra – Caskinha, deve ser composto de um misto entre jogadores experientes e outros mais jovens.

A escolha de Corrêa foi estratégica, segundo Caskinha: “Uma das maiores escolas de garotos, de categorias de base, que tem é a do Athletico-PR. É só acompanhar quem está liderando hoje os campeonatos dessa categoria. E o Rogério tem um histórico muito grande nessas categorias de base do Athletico com transição com a equipe profissional. A escolha dele é muito criteriosa por parte da diretoria. A gente pensou em vários nomes, tínhamos vários para escolher e escolhemos o Rogério porque vamos trabalhar o campeonato com o elenco metade formado por garotos do sub-23 e a outra metade com uns jogadores um pouco mais tarimbados”.

Segundo o cartola, a ideia é realizar um trabalho de longo prazo visando não apenas a disputa da Série A3 neste ano.

No início da próxima semana Diego Cope deve desembarcar em Votuporanga, assim como Corrêa e, em seguida serão apresentados os atletas da CAV nos dias 18 ou 25 de janeiro. A partir daí, iniciam-se os treinamentos tendo em vista que o torneio está previsto para começar no dia 7 de março.

Ainda segundo o presidente do CAV, confirmados entre os atletas estão apenas o ídolo Ricardinho e, os jovens Jean Carlos, Kenedy e Diogo.

Na Série A3, a Alvinegra estreia fora de casa em São José do Rio Preto/SP, no Riopretão contra o Rio Preto. Já em casa, o primeiro jogo será na Arena Plínio Marin, no dia 10 de março diante do Marília.