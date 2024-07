Votuporanguense goleia o Vocem por 4 a 0 e lidera a chave com 9 pontos

Com o triunfo, a Pantera lidera a chave com nove pontos. Já o representante de Assis com o revés vai ficar na lanterna do fechamento da rodada

Por: Oscar Silva

Votuporanga, SP, 06 (AFI) – O Votuporanguense está impossível e com 100% de aproveitamento na disputa da Copa Paulista. Jogando na noite deste sábado(6), pelo Grupo 1, pela quarta rodada, em Votuporanga na Arena Plínio Marin, o CAV não tomou conhecimento do adversário e goleou o Vocem por 4 a 0. Gabriel Moisés, Bady, Mariotto e Vinícius Bala foram os autores.

Com o triunfo, a Pantera lidera a chave com nove pontos. Já o representante de Assis com o revés vai ficar na lanterna do fechamento da rodada com o mesmo dois pontos. Até porque, Mirassol juntamente com o Grêmio Prudente tem um ponto cada um e se enfrentam na próxima quarta-feira(10), somando pontos.

NA FRENTE!

Votuporanguense e Vocem fizeram um primeiro tempo movimentado. Aos quinze minutos, no contra-ataque, o time Mariano levou perigo a meta do CAV com Pecel, este dentro da pequena área tocou certo para uma boa defesa do goleiro João Paulo. Na sequência, o time da casa deu troco e perdeu a oportunidade de inaugurar o marcador com Gabriel Moisés. Aos 32, o placar foi aberto a favor do CAV.

Desta vez livre, Gabriel sem marcação teve só o trabalho de tocar para o gol, 1 a 0. Sete minutos depois saiu o segundo tento votuporanguense com o meia Bady. Três minutos após, o mesmo Bady quase ampliou. Na cara do gol e na hora de concluir o experiente meia Bady perdeu o tempo da bola. No vacilo do goleiro do Vocem, Maritto recuperou a bola e fez o terceiro da Pantera. O lance aconteceu aos quarenta e quatro minutos e vitória parcial do CAV, 3 a 0.

Em busca do seu primeiro gol, Emanuel acertou o travessão de João Paulo. Hugo deu o troco e desperdiçou para o Votuporanguense. Aos trinta e cinco minutos, Caio Callymam acertou o travesssão do time Mariano.

GOLEADA LÍDER E 100 % DE APROVEITAMENTO!

Na volta para a segunda etapa, o CAV não tirou o pé e aos aos seis minutos quase fez o quarto com Bady. Quatro minutos depois, saiu o quarto com Vinícius Bala que havia entrado no lugar de Nando, por sinal um golaço. Aos vinte e seis minutos, André por pouco quase fez o gol de honra. Dentro da grande área resolveu arriscar com a bola tirando tinta da trave e com o número um do CAV olhando a bola sair. Final, 4 a 0, goleada, liderança e 100% de aproveitamento.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado (13), às 16h, o Votuporanguense encara fora de casa, no Prudentão, o Grêmio Prudente. Já o Vocem, folga na próxima rodada e volta a campo somente no dia 20, às 16h, diante do Grêmio Prudente.