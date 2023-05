Votuporanguense ganhará do Fefecê por W.O.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) divulgou neste sábado, em suas redes sociais, um Comunicado Oficial afirmando que o Fernandópolis Futebol Clube (Fefecê) não irá comparecer para o compromisso de abertura do Campeonato Paulista.

A partida estava marcada para o próximo domingo, 21/05/2023, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, contra o CAV.

Segundo a direção do CAV, a ausência do time fernandopolense já foi oficializada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e os pontos do W.O. (quando um time não vai a campo e dá a vitória ao adversário) devem ser computados para as equipes votuporanguenses das categorias Sub 11 e Sub 13.

“O Clube Atlético Votuporanguense na tarde desta Sexta Feira (19.05) foi informado pela FPF que o Fernandópolis Futebol Clube não irá comparecer para o jogo de abertura do Campeonato Paulista nas Categorias Sub 11 e 13 que iria acontecer Domingo (21.05) em jogo marcado para Arena Plinio Marin contra o Cav.

Assim o jogo de Domingo está cancelado e o Cav aguarda decisão da FPF confirmando o W.O e consequentemente reatificando os 3 pontos a equipe de Votuporanga.

Com isso nossa programação segue normalmente de treinamento esse fim de semana para o Cav nas categorias 11 e 13.”