Votuporanguense ganha medalha de ouro na “Corrida de São Silvestre” 

Além de Karina Franzin, outros cinco atletas da equipe da Secretaria de Esportes e Lazer também competiram; maratona foi a 96ª edição do evento.

Tradicional evento esportivo da América Latina realizada na capital paulista na última sexta-feira (31/12), a 96ª Corrida de São Silvestre, contou com a participação de seis atletas da Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga nas categorias masculina e feminina, coordenados pelo Professor Medalha.

Na equipe feminina, a atleta Karina Franzin, obteve o 14º lugar na classificação geral e medalha de ouro na categoria de 30 a 34 anos, com o tempo de uma hora, 10 minutos e 39 segundos; Eliete Guilherme, no geral, ficou na posição de número 316 e ocupou a 12º colocação em sua categoria, de 55 a 59 anos quando o cronômetro cravou uma hora, 29 minutos e 49 segundos; e completando o trio, a participante Lana Padilha ficou no geral, na posição 1.588 e na categoria de 20 a 24 anos por realizar a prova no tempo de uma hora, 49 minutos e 35 segundos, obtendo o 27º lugar.

Na prova masculina, João Boccato obteve o 751º lugar na classificação geral e posição número 164 na categoria 40 a 44 anos, com o tempo de uma hora, 12 minutos e 53 segundos; José Medalha, no geral, ficou na posição de número 1.556 e ocupou a 89º colocação em sua categoria, de 55 a 59 anos ao completar a prova no tempo de uma hora, 20 minutos e 48 segundos; e o maratonista Maurício Padilha ficou na classificação geral, na posição 5.321 e na categoria de 50 a 59 anos, ao completar a prova dentro de uma hora, 42 minutos e 43 segundos, obteve o 401º lugar.

O prefeito Jorge Seba parabenizou a equipe pela participação e conquistas alcançadas. “Esses atletas da nossa cidade encerraram o ano com chave de ouro, fazendo aquilo que mais gostam, praticando exercício que faz bem para a alma e para o corpo. E que nesse ano, que apenas está começando, possam continuar a correr muito mais tanto por amor ao esporte quanto atrás de seus sonhos e objetivos. Parabéns a todos”.