Votuporanguense estreia nesta terça-feira na Copa Paulista

Partida diante do Comercial acontece às 15h, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP.

Chegou a hora! O Clube Atlético Votuporanguense começa, nesta terça-feira (14), a caminhada em busca do bicampeonato da Copa Paulista. Fora de casa, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP, a Pantera Alvinegra enfrenta o Comercial às 15h.

Sob comando do técnico Thiago Oliveira, o CAV finalizou nesta segunda-feira (13) a preparação para o segundo compromisso da temporada, após chegar à semifinal da Série A3 do Paulistão. O embarque para Ribeirão Preto ocorre nesta terça-feira.

O elenco que embarca para Ribeirão Preto nesta terça-feira conta com, além da base remanescente do Campeonato Paulista, outros 13 reforços: os goleiros Denison e Ângelo; os zagueiros André Baumer e Matheus Ribeiro; os laterais Maziero e Felipe Saturnino; o volante Alan Lopes; o meia Rafael Sayão e os atacantes Erik Mendes, Marcus Vinicius, Marlon, Nathan Cachorrão e Jeffinho.

O técnico da Pantera Alvinegra avaliou a pré-temporada: “O trabalho tem sido muito positivo. Primeiramente, quero agradecer ao clube e a comissão técnica que me abraçou e estão me ajudando bastante; e aos jogadores também, que entenderam o que eu penso de futebol, as ideias. Esse mês e meio foi importante e conseguimos evoluir em muitos quesitos, e espero que a gente consiga colocar tudo em prática contra o Comercial”, explicou Thiago Oliveira.

O comandante alvinegro ainda completou falando sobre as novas contratações e também saídas de jogadores, ponderando que está satisfeito com o elenco: “Estou muito satisfeito com o elenco, jogadores comprometidos, jogadores inteligentes, que fizeram um grande primeiro semestre; mas como eu falei para eles, agora é um novo campeonato e é preciso mostrar tudo novamente. Então, a gente espera que eles consigam, porque tem capacidade para isso, e que façamos uma grande Copa Paulista”.

Quem também passou pela sala de imprensa do CAV foi o arqueiro Talles, que falou sobre a expectativa desse segundo semestre: “Estou muito feliz com o trabalho que vem sendo feito, estamos em uma evolução muito boa, graças a Deus a gente vem de um campeonato muito bom. Mas sabemos que ficou para trás e agora é uma nova etapa. Não só na nossa vida, mas para o CAV também. Então que a gente possa tá honrando essa camisa da melhor forma e fazendo um bom campeonato”.

A estreia do Votuporanguense pode ser acompanhada em transmissão da TV Unifev e Paulistão Play.