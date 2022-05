Votuporanguense enfrenta o Tanabi buscando reabilitação 

Duelo pela quarta rodada do Paulistão sub-20 ocorre às 15h, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo nesta quarta-feira (25.mai), contra o Tanabi, às 15h, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP, de olho na reabilitação no Campeonato Paulista sub-20. Duelo é válido pela quarta rodada da primeira fase da competição.

O elenco comandado por Cauê Marangoni, vem de três derrotas seguidas no torneio, isso porque, até o momento, o CAV só venceu na estreia diante do Catanduva. E assim, o clube de Votuporanga segue como quarto colocado na tabela, com 3 pontos, logo atrás do Tanabi, adversário desta rodada e que tem 6 pontos somados.

A Pantera Alvinegra deve inscrever quatro reforços ainda nesta quarta-feira, o meio-campista Paulinho, os atacantes Yan e Lucas e o centroavante Igor; porém, Cauê Marangoni não contará com uma de suas joias, o atacante Matheus Reis, que está sob cuidados do departamento médico. O jovem atleta integrou o elenco do CAV na A3.

Outra baixa no Votuporanguense é o volante Marcos Vinícius que seguiu para o Barra-SC, onde disputará o estadual e a Copa Santa Catarina da divisão.

E não é só o CAV que pensa em reencontrar com a vitória, já que o Tanabi também vem de derrota, pois perdeu o último confronto por 1 a 0, diante do América, no Teixeirão, em Rio Preto.