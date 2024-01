Votuporanguense enfrenta o Sertãozinho na Arena Plínio Marin  

O duelo válido pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 ocorre nesta quarta-feira, a partir das 19h30.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou a preparação e está pronto para buscar a primeira vitória no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, nesta quarta-feira (31.jan), a partir das 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o lanterna Sertãozinho.

Apesar do curto espaço para treinos, o técnico Rogério Corrêa recebeu uma boa notícia no elenco, o retorno do volante Lucas Silva, que se machucou ainda na pré-temporada, no jogo-treino contra o Linense. Por outro lado, o comandante tem problemas na planilha, já que não contará com os defensores Felipe e Taison, além do meia Igor Pimenta.

Ainda sem vencer no estadual A3, o Pantera Alvinegro tem uma derrota para o Grêmio Prudente (casa) e um empate contra com o União Suzano (fora) e com um ponto na tabela aparece na 15ª e penúltima colocação na tabela.

Já o Touro dos Canaviais é o 16º e último colocado na classificação, com um ponto conquistado em dois jogos, e vem de empate por 1 a 1, contra o São Bernardo, em jogo disputado no último domingo, sob forte chuva, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo/SP.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso (R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral) evitando transtornos, como por exemplo longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Poly Sport e no site Guiche Web