Votuporanguense enfrenta o Mirassol pelo Paulistão Sub-20 

Em duelo válido pela terceira rodada, nesta quarta-feira, às 15h, na Arena Plínio Marin, o Cavinho busca reabilitação.

O Clube Atlético Votuporanguense buscará sua reabilitação no Campeonato Paulista Sub-20, às 15h, nesta quarta-feira (18.mai), na Arena Plínio Marin, em partida válida pela terceira rodada, contra o Mirassol.

Em 4º na tabela do Grupo 1, logo atrás do Mirassol que também soma 3 pontos, o Cavinho vem de derrota para o Novorizontino por 2 a 0, em jogo disputado na última quarta-feira (11) no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi; placar foi o mesmo da estreia quando o time de Votuporanga venceu o Catanduva por 2 a 0 na Arena.

Os comandados de Cauê Marangoni tiveram uma semana para acertar os detalhes e após o treino desta sexta (17) o treinador comentou sobre a preparação. “A expectativa é alta, de fazer um bom jogo e conseguir somar pontos contra o atual vice-campeão paulista da categoria. Mesmo vindo de um revés, conseguimos ter boas ações em Novo Horizonte, agora com o fator casa a ideia é conseguir manter este nível durante toda a partida para concluir as jogadas de ataque em gols”.

Em um grupo complexo divido com clubes como Mirassol e Novorizontino, o Votuporanguense resiste junto com Tanabi, Catanduva e América. Cauê analisa o grau de dificuldade da missão e pontua planejamento. “O grupo é muito difícil, além de Novorizontino e Mirassol, que atualmente são referências no futebol do interior de São Paulo, ainda conta com equipes tradicionais e que vem se organizando cada vez mais. Sendo assim, é fundamental somar pontos, principalmente dentro de casa para seguir brigando na zona de classificação”, explica.

Os torcedores podem acompanhar o jogo das arquibancadas e a entrada é franca.