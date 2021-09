Votuporanguense enfrenta o Botafogo-SP na Arena Plínio Marin

O embalado Clube Atlético Votuporanguense que se isolou na liderança do Grupo 1 após vencer o Velo Clube por 3 a 0, na última terça-feira, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, o elenco do técnico Thiago Oliveira volta à campo às 15h, nesta terça-feira (28), em casa, pela terceira rodada da Copa Paulista.

Para o duelo entre vice-líder e líder do grupo, o confronto de panteras oferece à Alvinegra a oportunidade de esticar ainda mais essa diferença de pontuação; no momento, o CAV soma 6 e o Botafogo-SP conquistou 4 pontos.

O comandante alvinegro, pregou muito trabalho na continuação do torneio e respeito ao adversário: “Nosso grupo é muito competitivo e sabemos da importância de somar pontos. Agora, temos mais uma final de campeonato contra o Botafogo, jogo muito difícil aqui dentro de casa, mas nós confiamos muito no nosso trabalho e esperamos fazer mais uma grande partida e conquistar mais três pontos”, explicou o didático Thiago Oliveira.

Perguntado sobre, se uma vitória diante do Botafogo classificaria o CAV para a próxima fase da Copa Paulista, o treinador voltou a fazer uso da já conhecida objetividade e foi taxativo: “Não. Temos que ir passo por passo. O grupo é muito difícil e com certeza Velo e Comercial vão duelar até o final por vagas; então, nós com muita humildade e trabalho, sabendo do nosso potencial e competência, estamos trabalhando aos poucos para que a gente consiga jogo após jogo fazer a pontuação necessária para a classificação”, concluiu Oliveira.