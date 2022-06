Votuporanguense enfrenta o América pelo Paulistão Sub-20 

Em duelo válido pela quinta rodada, nesta quarta-feira, às 15h, na Arena Plínio Marin, o Cavinho busca reabilitação.

O Clube Atlético Votuporanguense buscará sua reabilitação no Campeonato Paulista Sub-20, às 15h, nesta quarta-feira (1º.jun), na Arena Plínio Marin, em partida válida pela quinta rodada, contra o América-SP.

Em 5º na tabela do Grupo 1, atrás do América-SP que soma 6 pontos, o Cavinho vem de derrota para o Tanabi por 1 a 0, em jogo disputado na última quarta-feira, no Estádio Alberto Victolo, em Tanabi/SP.

Elenco comandado por Cauê Marangoni vem de três derrotas consecutivas no torneio e soma uma única vitória, contra o Catanduva, na estreia.

Em um grupo considerado complexo, divido com clubes como o Mirassol e Novorizontino, o Votuporanguense resiste junto com Tanabi, Catanduva e América. Marangoni analisou o grau de dificuldade da missão e pontuou o planejamento.

“O grupo é muito difícil, além de Novorizontino e Mirassol, que atualmente são referências no futebol do interior de São Paulo, ainda conta com equipes tradicionais e que vem se organizando cada vez mais. Sendo assim, é fundamental somar pontos, principalmente dentro de casa para seguir brigando na zona de classificação”, explicou.

Para esse confronto, a Pantera Alvinegra não contará com o lateral Carlos Miguel que foi expulso contra o Tanabi e cumpre suspensão.

Os torcedores podem acompanhar o jogo das arquibancadas e a entrada é franca.

Paulistão Sub-20

Na primeira fase, os 72 clubes foram divididos em 12 grupos com seis integrantes cada, que jogam em turno e returno. Ao fim de dez rodadas, os dois melhores de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados gerais avançam à segunda fase.