Votuporanguense enfrenta o América no Teixeirão 

Duelo pela 10ª rodada da primeira fase ocorre às 15h, em São José do Rio Preto/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense que perdeu para o Tanabi por 3 a 1 na tarde da última quarta-feira (22.jun), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, pela nona rodada do Campeonato Paulista Sub-20, e acabou eliminado do torneio, faz nesta quarta (29), sua última apresentação na competição de base.

Após uma trajetória cheia de tropeços, o elenco comandado por Cauê Marangoni, até ensaiou uma recuperação digna de um roteiro de cinema, onde após cinco derrotas consecutivas voltou a vencer e bateu inclusive o líder da chave, fora de casa, mas, não resistiu no ‘tudo ou nada’ e sucumbiu em casa.

No Grupo 1, o líder é o Novorizontino com 18 pontos, assim como Mirassol e Tanabi, respectivamente na tabela; já o América que tem 15 é o quarto colocado, o CAV é o quinto com 9 e o Catanduva segue na lanterna com 3 pontos somados.

O duelo ocorre às 15h, no Estádio Benedito Teixeira, popularmente conhecido por Teixeirão, em São José do Rio Preto/SP.