Votuporanguense enfrenta a Portuguesa em ‘mata-mata’ da Copa Paulista 

Confronto entre as equipes ocorre neste sábado, às 11h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Entenda protocolos e preços dos ingressos para assistir ao jogo que marca o retorno da torcida as arquibancadas.

O pontapé inicial do Clube Atlético Votuporanguense nas quartas de final da Copa Paulista será contra a Portuguesa, atual campeã da competição, neste sábado (23), às 11h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. O jogo de volta está marcado para a terça-feira (26), às 20h, no Canindé, em São Paulo.

Sob comando do técnico Thiago Oliveira, a Pantera Alvinegra se classificou na segunda colocação do Grupo 1, com 10 pontos e 55,6% de aproveitamento.

“Temos o próximo jogo no fim de semana, uma partida difícil, com tempo curto de preparação. Mas independentemente dos nomes que irei colocar em campo, a confiança continua alta, pois confio muito no elenco. Tenho certeza de que nesses três dias iremos corrigir os erros que tivemos na última partida e vamos em busca da classificação”, comentou o técnico após o jogo contra o Comercial.

A diretoria do CAV ainda reforçou o elenco na tarde desta quinta-feira, quando anunciou o retorno do atacante Erick Salles. Jogador de 26 anos estava no Cianorte-PR, onde disputou a Série D do Campeonato Brasileiro. Atleta já aparece no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está à disposição do treinador Alvinegro.

Campeão em 2018 pelo Votuporanguense, Erick atuou em 27 jogos e marcou cinco gols, um deles determinante para a conquista do título daquela Copa Paulista.

Ingressos

Com data e horário definidos, a Pantera Alvinegra anunciou o início da venda de ingressos para o confronto contra a Portuguesa. Os preços variam entre R$ 10 (arquibancada descoberta) e R$ 20 (arquibancada coberta). Os torcedores podem comprar as entradas através da internet no www.guicheweb.com.br ou na Avenida Vale do Sol, 5236, no Jardim Vale do Sol, em Votuporanga.

Os torcedores que forem ao estádio terão de mostrar comprovante com esquema vacinal completo (duas doses da vacina Coronavac, Astrazeneca e Pfizer ou dose única da Janssen). Aqueles que tiverem apenas uma dose das vacinas de duas doses precisam apresentar um teste negativo com validade de 48 horas para o tipo PCR ou de 24 horas para os de antígeno. O uso de máscara, segundo o protocolo, será obrigatório em todo o estádio.

Na atual fase de retomada de público aos eventos esportivos em todo o estado de São Paulo, está permitida a comercialização de 50% da capacidade total de cada estádio.

“VAR Light”

Na quarta-feira (20) a Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou a tabela das quartas de final da Copa Paulista e que irá experimentar o uso do “VAR Light” no mata-mata da competição.

O recurso é chancelado por Fifa e CBF e vem sendo liderado pela entidade na tentativa de levar o árbitro assistente de vídeo para o maior número de competições possível, diminuindo os custos de operação. Dos torneios profissionais organizados pela FPF, até então apenas o Paulistão e o mata-mata da Série A2 haviam contado com o recurso, mas com a versão padrão adotada em todo o Brasil.

No VAR Light são utilizadas apenas quatro câmeras por partida, tornando o modelo mais acessível às competições que geram menos receita.

Habitualmente, os jogos contam com pelo menos oito câmeras com ângulos distintos para o auxílio na verificação dos lances.

O uso da tecnologia nesta versão foi apresentado aos clubes e equipes de arbitragem em reunião na sede da FPF na quinta-feira e o modelo começa a ser utilizado nesta rodada.