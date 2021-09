Votuporanguense encara o Velo Clube nesta terça-feira 

Embalado pela vitória na estreia, CAV entra em campo às 15h, na Arena Plínio Marin, sob o comando do técnico Thiago Oliveira; atacante Murilo está à disposição.

Depois de golear o Comercial por 3 a 0 na estreia da Copa Paulista, em Ribeirão Preto/SP, o Clube Atlético Votuporanga voltou para casa e nesta terça-feira (21) faz a primeira atuação na Arena Plínio Marin, diante do Velo Clube, em Votuporanga/SP.

Após chegar à semifinal da Série A3 no primeiro semestre, mas ver o acesso bater na trave, o CAV vê na competição a chance de encerrar bem a temporada. O elenco realizou a preparação sob o comando do técnico Thiago Oliveira ao longo dos últimos 45 dias e o primeiro ‘jogo valendo’ foi um sucesso, principalmente no segundo tempo do duelo.

Uma novidade no elenco da Pantera Alvinegra, é a volta do atacante Murilo, de 23 anos, que estava emprestado ao Mirassol para a disputa da Série C, mas teve o contrato rescindido e, com isso, volta ao CAV, clube com o qual tem vínculo até fevereiro de 2023.

Além de Murilo que já aparece no BID (Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol) e está à disposição do comandante alvinegro; o atacante João Marcos que está no ABC-RN também deve voltar em breve para a Toca da Pantera, assim como o zagueiro Paulo Henrique que está defendendo o Barra-SC.

Enquanto os reforços não retornam ao elenco do técnico Thiago Oliveira, o CAV conta Vinícius Diniz, Israel e Marlon para vencer o arqueiro do Velo Clube, já que inspirados abriram a contagem pela artilharia na Pantera Alvinegra.

Após a primeira rodada da Copa Paulista, o Votuporanguense lidera o Grupo 1 ao lado do Botafogo-SP, rival e próximo adversário do CAV, em jogo que ocorrerá na próxima terça-feira (28), também na Arena Plínio Marin, já pela terceira etapa da competição.

O arqueiro da Pantera Alvinegra, Talles, analisou o duelo diante do Velo Clube pregando respeito ao adversário e muito trabalho: “A expectativa é muito boa, sabemos que fizemos uma boa estreia. Vamos fazer valer o fator casa, que é muito importante nessa competição de tiro curto, precisamos somar em todas as rodadas. Temos respeito pela equipe do Velo, vimos a analise do jogo deles contra o Botafogo-SP, sabemos que eles perderam dentro de casa, mas que vêm mordidos para um jogo contra nós; por isso, temos que ter atenção redobrada para não perder pontos importantes dentro de casa. Sabemos que temos chances que conquistar um resultado positivo, então é com muito trabalho, dedicação e muito esforço com vamos em busca de mais três pontos”, concluiu o goleiro.