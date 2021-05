Votuporanguense encara Marília pelas quartas de final da Série A3

Partida de ida ocorre no Abreuzão, às 20h, nesta sexta-feira; treinador Rogério Corrêa diz esperar uma partida dura, mas que o elenco da Pantera Alvinegra está preparado quanto a forma de jogar do adversário.

O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo às 20h, nesta sexta-feira (28), contra o Marília, fora de casa. A partida, válida pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A3, ocorre no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, também conhecido como Abreuzão.

O técnico Rogério Corrêa diz esperar uma partida dura, mas que o elenco da Pantera Alvinegra está preparado quanto a forma de jogar do adversário.

Para o duelo de ida, CAV terá três desfalques por lesão: o lateral Félix Jorge, o atacante Lorran e Maicon; porém, com exceção dos três que estão no departamento médico, Corrêa deve ir com força máxima.

Pensando no compromisso, o treinador comentou: “Chegamos aqui para buscar esse objetivo, que é a classificação. O mata-mata você tem que estar ligado os 180 minutos, é um jogo que não pode haver erros”, salientou o comandante.

O jogo de volta está programado para segunda-feira (31), às 15h, na Arena Plinio Marin. Assim, os quatro melhores da primeira fase decidem a classificação em casa. Essa, porém, não é a única vantagem. Em caso de empate no placar agregado dos dois jogos, avança o time de melhor campanha, não havendo mais disputa de pênaltis. O campeão e o vice garantem vaga na Série A2 do Campeonato Paulista de 2022.