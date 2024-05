Votuporanguense emplaca dois atletas na seleção da Série A3 

O artilheiro alvinegro Wendel Jr e o lateral-esquerdo Frank integraram o ‘time’ que contou com estrelas de seis clubes diferentes.

A Seleção do Paulistão A3 Sicredi está formada. Ao todo, seis clubes formam a seleção do Paulistão A3 Sicredi escolhidos por técnicos e capitães dos participantes. Vice-campeão e artilheiro, o atacante Maranhão foi o destaque da noite com três troféus.

O goleiro da seleção é Luiz, destaque na campanha do vice-campeonato do Grêmio Prudente. A defesa ainda é composta pelo lateral-direito Luizão, do Marília, pelos zagueiros Alan Uchôa, do EC São Bernardo e Rodolfo Mol, também do Grêmio Prudente, e pelo campeão Frank, lateral-esquerdo do Votuporanguense.

Formada no 4-4-2, o meio-campo tem o volante Barreto, do Red Bull Bragantino II. Pedrinho, do Catanduva, também aparece entre os melhores, assim como João Lucas, camisa 10 do Marília.

O trio de ataque é composto pelo campeão Wendel Jr, artilheiro do CAV, pelo goleador do campeonato, Maranhão, do Grêmio Prudente, e por Douglas Andrade, um dos destaques do EC São Bernardo. A seleção é treinada por Luiz Carlos Martins, vice-campeão com o Grêmio Prudente.

Além de artilheiro, Maranhão também foi eleito o ‘Craque’ da competição e Caetano, meio-campista do Red Bull Bragantino II, ficou com o prêmio de ‘Revelação’ em 2024.

Confira a premiação do Paulistão A3 Sicredi: