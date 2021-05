Votuporanguense empata nos acréscimos com Desportivo Brasil

Com o resultado CAV completa 11 partidas de invencibilidade, melhor campanha da história do clube. Próximo compromisso é quinta-feira (20), às 15h, na Arena Plínio Marin, diante do Olímpia.

O Clube Atlético Votuporanguense e Desportivo Brasil empataram por 2 a 2, na tarde desta segunda-feira (17), no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP, em duelo válido pela 12ª rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista.

Avassalador, o time mandante abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Tito aproveitou cruzamento na área e, de cabeça, marcou para os donos da casa. No segundo tempo, aos 11 minutos, Israel empatou para a Pantera Alvinegra. Sete minutos mais tarde, Eduardo Melo recolocou o DB à frente no placar. Aos 46 do segundo tempo, Jair empatou para o CAV e deu números finais ao duelo.

Após o apito final, Jair que marcou seu primeiro gol como atleta profissional, analisou a partida: “Muito feliz pelo meu primeiro gol como profissional e também pelo ponto conquistado aqui, pela adversidade do jogo. Tomamos um gol muito cedo, mas graças a Deus a gente teve força para reagir até os minutos finais e conseguir o empate, para nos manter na parte de cima da tabela. Agora é continuar na luta, quinta-feira a gente já tem mais um jogo importante”.

O resultado mantém o Votuporanguense na vice-liderança da Série A2, com 21 pontos, pelo menos até o fim da rodada, que terá o confronto entre o líder Noroeste e o terceiro Linense.

O Votuporanguense entra em campo novamente na próxima quinta-feira (20), às 15h, em jogo válido pela 13ª rodada, quando enfrenta o Olímpia, na Arena Plínio Marin.