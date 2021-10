Votuporanguense e outros dois avançam às quartas antecipadamente na Copa Paulista 

XV de Piracicaba e São Bernardo também carimbaram passaporte para à próxima fase. CAV volta a campo nesta terça-feira (19), às 15h, quando recebe o Comercial, na Arena Plínio Marin.

Na tarde de terça-feira (12) foi dada a largada para a rodada 8 da Copa Paulista. Foram disputadas cinco partidas às 15h e outras duas às 17h. Entre os destaques do dia estão as classificações antecipadas de Votuporanguense, XV de Piracicaba e São Bernardo para as quartas de final.

A Pantera Alvinegra venceu o Velo Clube por 3 a 0 e garantiu a sua vaga com o empate em 0 a 0 entre Comercial e Botafogo. Pelo mesmo placar, o Bernô superou o Cachorrão no clássico de São Bernardo do Campo e também está classificado. Já o XV de Piracicaba ficou no 0 a 0 contra o São Bento, mas entrou em campo já com a vaga garantida por causa da vitória do Noroeste sobre o Rio Claro.

A rodada encerrou nesta quarta-feira (14), com o empate em 1 a 1 entre Primavera e Santos no Estádio Ítalo Limongi.

Grupo 1

Em Rio Claro/SP, o Votuporanguense visitou o já eliminado Velo Clube e colocou um pé no mata-mata. Sem maiores dificuldades, o CAV venceu por 3 a 0 com gols de Lorran (duas vezes) e Marlon. A equipe se garantiu no mata-mata, já que o Comercial ficou no 0 a 0 contra o Botafogo.

Com os resultados, o CAV lidera o grupo com 10 pontos, seguido de perto pelo Botafogo, que tem 9. Na sequência, o Comercial aparece com 6, ainda com chances remotas de classificação, enquanto o Velo Clube, já eliminado, é o lanterna com apenas 1 ponto.

Grupo 2

Noroeste e Rio Claro fizeram jogo equilibrado e sem grandes emoções em Mirassol/SP. Quando tudo caminhava para o empate sem gols, Luccas Paraizo balançou as redes e o Norusca venceu por 1 a 0. Com o resultado, o XV de Piracicaba entrou em campo, às 17h, para encarar o São Bento, já com a vaga garantida. No Barão de Serra Negra, Nhô Quim e Bentão fizeram jogo morno e ficaram no 0 a 0.

Classificado com uma rodada de antecedência, o XV lidera o grupo com 10 pontos. Em segundo lugar está o Noroeste, com 7, que é seguido de perto pelo São Bento, que tem 5 pontos. Com a mesma pontuação está o Rio Claro, na lanterna do grupo.

Grupo 3

Em São Bernardo do Campo/SP, as duas equipes da cidade fizeram o clássico no Primeiro de Maio. Com gols de Gustavo Ramos e João Carlos, o São Bernardo FC venceu o Cachorrão por 2 a 0. Com isso, o Bernô segue na liderança, agora com 10 pontos, e garante de maneira antecipada a sua vaga nas quartas de final. Já o EC São Bernardo está estacionado na terceira colocação com 6 pontos.

Grupo 4

Quem perdeu a oportunidade de dar um importante passo rumo ao mata-mata foi o Juventus, que saiu na frente, mas cedeu o empate em 2 a 2 com o Atibaia na Javari. Lucas Ybom e Alfredo abriram vantagem para o Moleque Travesso, mas Luan e Elias igualaram o placar para o Falcão. Já no Anacleto Campanella, o São Caetano recebeu o Taubaté e venceu por 2 a 1. Christianno e Portuga balançaram a rede para o Azulão, enquanto França fez o gol solitário do Burro.

Com os resultados, mesmo de folga, a Portuguesa segue na liderança do grupo com 10 pontos. Na segunda posição, o Juventus aparece com 9 pontos, mas folga não joga na próxima rodada. A vitória desta terça colocou o São Caetano na terceira colocação, também com 9 pontos. Na sequência, o Atibaia é o quarto com 7, enquanto o Taubaté é o lanterna do grupo com 5.

*Informações/escanteiosp