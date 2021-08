Votuporanguense e Fefecê ficam no empate em jogo-treino

Primeiro duelo preparatório da Pantera Alvinegra visando a disputa da Copa Paulista terminou em 1 a 1, na manhã deste sábado, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense iniciou a fase mais intensa da preparação para a disputa da Copa Paulista, e a exatamente um mês da estreia, na manhã deste sábado (14), a Arena Plínio Marin recebeu um jogo-treino que teve peso de superclássico entre Votuporanguense e Fernandópolis, que terminou empatado em 1 a 1.

Mesmo sendo só um amistoso, não faltou aquela tradicional ‘vontade extra’ aos atletas e disputas acirradas pela bola marcaram a partida em um típico Votuporanguense x Fefecê.

A Pantera Alvinegra do técnico Thiago Oliveira subiu ao gramado com Talles, Allan Lopes, André Baumer, Mateus Buiate, Felipe Saturnino, Jair, Vinicius Diniz, Rafael Sayão, Lorran, Erik Mendes e Israel.

Já os visitantes, do comandante Júnior Paulista, vieram à campo com Gabriel, Sorriso, Machado, Felipe Almeida, Garagau, Zulu, Matheus Bueno, Caio, João Marcos, Kleiton e Guilherme Sussai.

Com a bola rolando, em partida disputada em dois tempos de 45 minutos; o CAV precisou de poucos minutos iniciais para abrir o placar com Erick Mendes, que após cruzamento do lateral-esquerdo Felipe Saturnino e um passe de Israel, lá na segunda trave o atacante não desperdiçou.

Os visitantes tiveram que esperar o início da segunda etapa para empatar, quando o zagueiro Machado usou a cabeça e aproveitando a cobrança de escanteio cobrado por Garagau deu números finais ao placar.

A partida serviu tradicionalmente como ponto de observação dos treinadores e diversas substituições foram realizadas.

Estreias

Pensando em voltar para a A3 em 2022. Este foi o último teste do Fefecê que integra o grupo o Grupo 1 da Segundona ao lado de América-SP, Catanduva, Inter de Bebedouro, Matonense e Taquaritinga. A equipe estreia no dia 22 de agosto, contra o Catanduva, fora de casa.

Já a estreia do CAV na Copa Paulista está marcada para o dia 14 de setembro, às 15h, diante do Comercial, em Ribeirão Preto. O primeiro jogo em casa será no dia 21 de setembro, contra o Velo Clube.