Votuporanguense é convocado para seleção brasileira de beach tennis 

Pietro Mota integra a equipe sub-12 e vai disputar a competição em Iquique, no Chile.

O votuporanguense Pietro Fernandes Mota, de 12 anos, foi convocado para integrar a seleção brasileira sub-12 que vai disputar os Jogos Pan-Americanos de Beach Tennis, de 26 a 29 de outubro, em Iquique, no Chile. O atleta que apesar de jovem já possui larga experiência no esporte e coleciona conquistas embarca no próximo dia 24 para o primeiro desafio internacional da carreira.

Ao Diário, Marcus Vinicius Mota, pai do atleta, explicou que o filho pratica Tênis desde os 6 anos de idade e que o treinamento é constante: “Ele treinou muito para isso, se esforçou bastante, então, é muita dedicação ao esporte. Mas foi uma surpresa, ele não esperava. Eu não estava com ele na hora que chegou o e-mail, inclusive, ele estava na escola quando chegou a convocação. Ele ficou muito feliz, ficamos muito felizes, era o sonho dele.”

Pietro compete há quatro anos e de lá para cá, muitas conquistas já foram alcançadas pelo atleta, como por exemplo, foi quatro vezes campeão brasileiro: “Ele já foi bicampeão brasileiro de duplas, bicampeão brasileiro no simples, já foi vice-campeão. Torneios pela região já conquistou diversos. E essas participações trazem uma bagagem no esporte”, explica Marcus Vinicius, que irá, assim como a mãe Thais Fernanda Mota, acompanhar Pietro no que promete ser, até aqui, o maior desafio de sua promissora carreira esportiva.

O Time Brasil BRB de Beach Tennis está convocado para o Pan-Americano e disputará o torneio nas categorias profissional, 18, 16, 14 e 12 anos, masculino, feminino e mistas. O votuporanguense aparece no sub-12 masculino, juntamente com Gabriel Coelho, Guilherme Sampaio e Antônio Rocha.

O Pan-Americano de Beach Tennis começou a ser realizado em 2013, somente com a categoria Profissional. O juvenil foi implantado em 2017 e o Brasil fez sua estreia em 2018. Na edição do ano passado, o Time Brasil BRB conquistou a maioria dos títulos, com 13 medalhas de ouro e 10 de prata.