Votuporanguense é contemplada com uma moto 0km no Show de Prêmios do Sorte Saúde

Das sete motos sorteadas no Show de Prêmios do Hospital de Base, duas foram para moradoras de Votuporanga.

A votuporanguense Irene Machado Rodrigues foi contemplada com uma moto 0km no novo sorteio do Show de Prêmios do Sorte Saúde, título de capitalização do Hospital de Base. A entrega aconteceu nesta sexta-feira, dia 17 de março, no setor de Alianças Estratégicas do Hospital de Base. Esta é a segunda vez que um morador de Votuporanga é contemplado, a primeira foi Mara Rúbia Davanço dos Santos, em janeiro.

Irene ficou surpresa quando recebeu a ligação. “Fiquei sem reação no primeiro momento e custei acreditar, pois tinha comprado um único título de capitalização. Daí fui conferir e, de fato, vi que meu número foi sorteado. Foi uma sensação de muita alegria, estou muito feliz e agradecida pela conquista”, conta a ganhadora.

Ao lado da motocicleta, Irene conta como comprou o título de capitalização. “Estava aguardando uma consulta no Ambulatório Geral e de Especialidades e uma representante passou por mim e ofereceu. Resolvi comprar um para contribuir com o HB e, para minha surpresa, dias depois, recebo a notícia que tinha ganhado a moto”, afirma.

“Podem comprar o Sorte Saúde, pois, além de ajudar o Hospital de Base e suas unidades, vocês também podem ser contemplados como eu fui”, complementa Irene.

Das sete motocicletas sorteadas desde o início do Show de Prêmios, duas foram para moradoras de Votuporanga.

Segunda entrega

Além de Irene, quem também voltou para casa com uma motocicleta 0km foi a moradora de Rio Preto, Andressa Batista Zequini de Moraes. “Não tenho palavras para descrever a alegria. Todos os meses compro para contribuir com o HB, mas neste mês, além de ajudar a instituição, fui contemplada. A motocicleta é linda, com um desenho moderno”, afirma.

Compre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de quatro motocicletas zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

Os títulos de capitalização estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Sobre o Sorte Saúde

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.