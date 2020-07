Votuporanguense contrata mais um reforço para a A2

Meio-campista, Jordã Lima já jogou no CAV em 2014.

Lanterna da Série A2 do Paulista, o Votuporanguense está tentando reformular a equipe para o retorno da competição. Com o objetivo de livrar o time do rebaixamento, o clube acertou a contratação do volante Jordã Lima. O atleta é o terceiro reforço do CAV para a retomada da segunda divisão paulista.

Jordã, 36 anos, estava no Ceilândia Esporte Clube, do Distrito Federal. O jogador participou de três partidas com camiseta do clube brasiliense. O atleta é rosto conhecido da torcida alvinegra, já que atuou no Votuporanguense em 2014.

Além do volante, o CAV já havia anunciado a contratação de outros dois atletas: o zagueiro Luiz Eduardo e o volante, Willyan.

Para fugir do rebaixamento, o Votuporanguense trocou o comando da equipe. Foi contratado o ex-goleiro da Roma, Julio Sérgio, que treinou o Marília por três jogos nessa temporada. Além do novo treinador e contratados, a equipe de Votuporanga conseguiu manter 10 atletas para o restante da competição.

Mesmo apenas um ponto atrás do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, Julio Sérgio e os novos contratados não terão vida fácil para tirar o CAV da degola, já que a equipe irá enfrentar nas três rodadas restantes do campeonato, clubes que estão brigando por uma vaga entre os oito classificados para a próxima fase. Os próximos jogos do CAV serão, em sequência: XV de Piracicaba (fora), São Caetano (casa) e Portuguesa Santista (fora)