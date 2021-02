Votuporanguense confirma contratação do zagueiro Eduardo Melo para disputa da Série A3

Atleta de 26 anos estava no Joinville-SC; Pantera Alvinegra estreia no dia 7 de março contra o Rio Preto, fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense confirmou a chegada do zagueiro Eduardo Melo para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista. Atleta de 26 anos estava no Joinville-SC e chega para se juntar ao elenco do técnico Rogério Corrêa.

Em entrevista, na Arena Plínio Marin, Eduardo Melo comentou: “É uma alegria estar aqui, vestindo a camisa de um clube muito bem estruturado, muito bem organizado. O clube sonha alto e, eu vim aqui pra sonhar alto também. Quero conquistar coisas grandes aqui”.

Conhecido pela organização, disciplina e obediência tática em campo, o zagueiro promete que a torcida da Pantera Alvinegra pode esperar muito empenho e trabalho, e concluiu: “Acredito que não pode faltar no dia a dia trabalho e transpiração, pois sem isso você não consegue conquistar os objetivos. Então a torcida pode cobrar, eu estou aqui pra isso”.

O Votuporanguense está na terceira semana de pré-temporada para a disputa da Série A3, que tem previsão de início em 7 de março. A estreia do CAV será contra o Rio Preto, fora de casa.