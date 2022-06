Votuporanguense busca reabilitação contra o Catanduva 

Cavinho que vem de quatro derrotas consecutivas no Paulistão sub-20 entra em campo nesta quarta (8), às 15h, no Estádio Silvio Salles.

O Clube Atlético Votuporanguense entra em campo nesta quarta-feira (8.jun), às 15h, diante do lanterna do Grupo 1, o Catanduva, no Estádio Silvio Salles, em Catanduva/SP.

Cavinho vem de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Paulista sub-20 e está na ‘vice lanterna’ com 3 pontos somados, pontos esses conquistados exatamente contra o Catanduva, na partida de estreia na competição, em duelo disputado em Votuporanga/SP.

Por sua vez, o Catanduva tem uma campanha pior do que a do CAV, já que perdeu os 5 jogos disputados até o momento.

Para esse jogo, o treinador Cauê Marangoni não contará com o atacante Matheus Reis, que voltou ao departamento médico; contudo, o lateral-direito Carlos Miguel está de volta após cumprir suspensão.

O Grupo 1 é liderado pelo Mirassol com 12 pontos, seguido pelo Tanabi que soma dos mesmos 12, em terceiro está o Grêmio Novorizontino com 9 e em quarto o América também com 9. Votuporanguense com 3 e Catanduva que ainda não pontuou fecham a tabela.