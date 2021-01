Votuporanguense apresenta três reforços para disputa da Série A3 do Paulista

Lateral-esquerdo Hugo Leonardo, zagueiro Guilherme Café e o atacante Diego Dentinho chegam para reforçar à Pantera Alvinegra.

O Votuporanguense fechou a primeira semana de treino da temporada 2021 apresentando três novos reforços para o elenco do técnico Rogério Corrêa. Desembarcaram na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, nesta sexta-feira (22), o lateral-esquerdo Hugo, que atuava pelo Inter de Lages (SC), o zagueiro Guilherme Café, que defendia o XV de Jaú e, o atacante Diego Dentinho que estava no América (PE).

O novo centroavante da Pantera Alvinegra, completou 25 anos nesta sexta e, é conhecido pela velocidade em campo e fino domínio de bola. “Expectativa é boa, espero poder contribuir bastante com a equipe, que a gente tenha uma boa liga, que possamos fazer um campeonato bom e no final olhar para trás e dizer que valeu a pena e conseguir o acesso”, disse Diego.

Já o zagueiro Guilherme Café, tem 23 anos e 1,87m sendo conhecido pela raça e entrega em campo: “A gente sabe o peso da camisa e estamos chegando para poder colocar o Votuporanguense de volta da onde não deveria ter saído, então as expectativas são as melhores. Se preciso deixo sangue, é meu estilo de jogo e isso não vai faltar”, explicou o defensor.

Pela lateral esquerda, Rogério Corrêa passa a contar também com o jovem Hugo, de 24 anos, que considera seu estilo de jogo visando profundidade, com muitas idas ao fundo, sem esquecer a marcação: “Uma grande equipe paulista e estou muito contente com a oportunidade. Se Deus quiser vai dar tudo certo, a expectativa é ótima”,

contou o Hugo.

O Votuporanguense deu iniciou a pré-temporada para a disputa da Série A3, que tem previsão de início em 7 de março. A estreia do CAV será contra o Rio Preto, fora de casa.